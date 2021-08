Prefeito de Novo Progresso quer do ICMBio licença para recuperar vicinais na Flona Jamanxim

(Foto:Reprodução Facebook) – Gelson Dill (MDB), que cumpre agenda na cidade de Santarém nesta sexta-feira 07 de agosto de 2021, esteve na sede do ICMBio e protocolou documento solicitando autorização para a prefeitura realizar obras de recuperação das vicinais que existem na região de área protegida de responsabilidade da instituição ambienta

O Prefeito protocolou documento com mapa geográfico mostrando a localização das 11 vicinais que estão na área protegida no município de Novo Ptogresso.

Prefeito se reúne com o Gerente Regional do ICMBio em Santarém para pedir autorização de recuperação de vicinais dentro da Flona do Jamanxim.

A recuperação de vicinais e pontes é uma demanda dos produtores rurais que as utilizam como acesso às propriedades, para o escoamento da produção, entre outros.

No documento apresentado ao gerente do Icmbio/Santarém, Fábio Menezes de Carvalho, o Prefeito ressaltou a importância do respeito ao meio ambiente, e garantiu que a execução da obra causará o mínimo de impacto ambiental a Flona.

Ainda segundo o prefeito Gelson Dill (MDB), teve encontro com autoridades e correligionários para garantir recurso a ser investimento no turismo de Novo Progresso.

Prefeito Gelson Dill participou em Santarém, de um encontro com o Ministro do Turismo, Gilson Machado e o Deputado Federal, José Priante, onde foi solicitado recursos para investimento em turismo no Município.

Nesta sexta-feira (06/08), o Prefeito esteve com o Min. Gilson Machado, acompanhado do Dep. Federal José Priante, onde entregou em mãos, um requerimento solicitando investimentos na ordem de R$700.000,00(setecentos mil reais) para o turismo no Município.

O encontro permitiu à exposição do grande potencial turístico da região, onde foi ressaltado que os investimentos irão incluir Novo Progresso na rota do turismo amazônico, trazendo melhorias na infra-estrutura da cidade, além de geração de emprego e renda para a população.

