Fiscalização da Semma-NP apreende redes de pesca predatória durante fiscalização no Rio Jamanxim em Novo Progresso

(Fotos:SEMMA-NP) – A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma-NP), apreendeu redes usadas para a pesca predatória durante patrulhamento fluvial no Rio Jamanxim em Novo Progresso-PA, neste fim de semana. Ao menos quatro redes foram apreendidas na tarde deste sábado, 29 de junho de 2024.

Os infratores, ao perceberem a aproximação da equipe, fugiram do local abandonando seus petrechos de pesca.

O local onde foi apreendida as redes está dentro de área proibida para pesca.

Os agentes ambientais estão em campo fiscalizando a pesca ilegal e realizando o trabalho preventivo, por terra e água, como forma de orientar os pescadores e evitar que o peixe seja retirado da água com uso de malhadeiras e espinhel no perimetro proibido.

Todos os materiais apreendidos durante as operações foram encaminhados para o depósito da Semma-NP.

Limite – A Secretaria de Meio Ambiente de Novo Progresso alerta aos pescadores para a pesca no “Rio Jamanxim” que conforme o Decreto 018/2010 que fala sobre a zona de limitação da atividade pesqueira no rio Jamanxim aonde protege a partir de um ponto central que é a Praia da Liberdade, 10 Km descendo o rio, 10 Km subindo o rio e o braço do rio que forma uma lagoa. Neste trecho independente de Piracema é extremamente proibido usar malhadeiras, tarrafas, covos, fisga e espinhel, para garantir a manutenção da pesca de subsistência, bem como o apoio ao desenvolvimento da pesca esportiva sustentável. Este limite faz-se necessário para preservação da espécie e quem insistir em pescar no local descumprindo o decreto pode ter seu equipamento aprendido e respondera por desobediência e crime ambiental. O pescador profissional pode perder a carteira, informou o secretario.

Piracema – A piracema é um período natural de reprodução dos peixes de água doce, que ocorre em ciclos anuais no período de chuvas. A restrição de pesca serve para garantir ciclo de vida dos peixes e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros para os anos seguintes.

