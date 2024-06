Cuiabá empata em casa com Bragantino no Brasileirão

(Foto: Assessoria)- Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram, há pouco, em 1 a 1, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que ficou marcada pelos golaços marcados. Derik Lacerda abriu o placar para os cuiabanos. Helinho, por sua vez, deixou tudo igual para a equipe de Bragança Paulista

Com o resultado, o Cuiabá subiu uma posição e foi para 13ª com 13 pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G6 do torneio, tendo de se conformar com o sétimo lugar com 19 pontos.

O primeiro tempo não teve muitas emoções, mas os minutos finais foram movimentados na Arena Pantanal. O Cuiabá foi quem abriu o placar, aos 32, quando Raylan deu bom passe para Derik Lacerda bater de primeira, da entrada da área, no cantinho, sem chances para o goleiro Cleiton.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, fez de tudo para não ir ao intervalo em desvantagem e conseguiu. Aos 41, Helinho recebeu na intermediária e, mesmo sem pegar distância, chutou para o gol, acertando o ângulo, um verdadeiro golaço, e deixando tudo igual no marcador.

Assim como na etapa inicial, no segundo tempo as duas equipes protagonizaram um jogo equilibrado, não dando muitos espaços a serem explorados. O Red Bull Bragantino ficou mais com a bola, mas, mesmo a rodando de um lado para o outro, tinha dificuldades de chegar ao gol adversário.

Nos minutos finais, tanto o Cuiabá quanto o Red Bull Bragantino promoveram algumas substituições a fim de buscar a vitória. As duas equipes, no entanto, pareciam conformadas com o empate na Arena Pantanal e nada de novo foi criado até a cobrança de escanteio de Fernando Sobral, que quase marcou um gol olímpico, não fosse Jadsom, que tirou praticamente em cima da linha, de cabeça.

Mais tarde, nos acréscimos, Luciano Giménez até balançou as redes para o Cuiabá, completando o passe de cabeça de Lucas Fernandes após bola alçada na área, mas o árbitro marcou impedimento do atacante argentino, que ainda teve tempo de ser expulso ao atingir o rosto do zagueiro Pedro Henrique com o braço. Assim, coube às duas equipes se conformarem com o empate em 1 a 1 na Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o vice-líder Botafogo (que hoje empatou com o Vasco), na Arena Pantanal, às 18h, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Atlético-GO, em Bragança Paulista, também na quarta, às 20h30.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/08:26:06

