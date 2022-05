Flamengo bate a Universidad Católica e se classifica na Libertadores

O Flamengo fez o dever de casa e venceu por 3 a 0 a Universidad Católica-CHI, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 13 pontos e garantiram classificação para as oitavas de final da Libertadores. Já os chilenos, com quatro, vão brigar por uma vaga na Sul-Americana.

O Flamengo foi superior no primeiro tempo e abriu vantagem após gols de Willian Arão e Éverton Ribeiro. Na etapa final, Pedro marcou o terceiro para os rubro-negros.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Sporting Cristal, no Maracanã, na próxima terça-feira. No mesmo dia, a Universidad Católica recebe o Talleres-ARG, em Santiago.

O jogo – O Flamengo começou nervoso, com Andreas Pereira e Matheuzinho recebendo cartões amarelos. Mesmo assim, os rubro-negros quase marcaram aos quatro minutos. Gabigol foi lançado, entrou na área, mas chutou em cima de Pérez. Só que três minutos depois, os donos da casa abriram o placar. Após cobrança de escanteio, Willian Arão cabeceou para a rede.

O revés fez a Universidad Católica ter que buscar o ataque. Os chilenos quase empataram aos 12 minutos. Fuenzalida aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Depois de um período de jogo morno, o Flamengo voltou a criar boa chance aos 26. Andreas Pereira tabelou com Gabigol e chutou em cima de Pérez.

O lance animou os flamenguistas. Tanto que os cariocas enfileiraram boas chances. De tanto insistir, os donos da casa ampliaram o placar aos 38 minutos. Bruno Henrique aproveitou cruzamento e escorou para Éverton Ribeiro cabecear para a rede.

Nos minutos finais, o Flamengo seguiu superior e quase marcou o terceiro com Gabigol. Só que o goleiro Pérez fez grande defesa. Antes do intervalo, Fuenzalida acertou a trave após indecisão da zaga com o goleiro Hugo.

No segundo tempo, a Universidad Católica buscou pressionar a saída de bola do Flamengo. Os chilenos tiveram mais posse de bola, mas pouco incomodaram o goleiro Hugo. Os cariocas passaram a aproveitar os espaços e quase marcou com Gabigol. aos 13 minutos.

Com o passar do tempo, os rubro-negros voltaram a ter o controle do jogo. No entanto, o Flamengo diminuiu o ritmo e criou pouco no ataque.

Somente aos 44 minutos, o Flamengo chegou ao terceiro gol. Pedro recebeu passe na área, passou pelo defensor e mandou para a rede para dar números finais no Maracanã. (As informações são do Gazeta Esportiva – foto: Marcelo Cortes/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/

