Flamengo bate Vasco e está na Final do Carioca

(Foto:Reprodução) – Após vitória contra o Vasco por 3 x 1 neste domingo (19/3), o Flamengo chega a mais uma final do Campeonato Carioca. Em um ótimo jogo de Pedro, o camisa 9 do rubro-negro marcou duas vezes e ainda deu uma assistência. Em um clássico, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela taça de campeão estadual.

Apesar de ter jogado com a vantagem do empate, o Flamengo não se acanhou para correr atrás do gol. Em um início de primeiro tempo equilibrado, Pedro marcou o primeiro para o rubro-negro quando o cronômetro marcava 15 minutos. Em uma bola que sobrou na entrada da área, o atacante chutou, a pelota desviou em Jair e matou o goleiro vascaíno.

Precisando da vitória, o gol despertou o Vasco que saiu mais para jogo. Em uma perigosa jogada de bola parada aos 27 minutos do primeiro tempo, o cruz-maltino empatou a partida. Em uma cobrança de Lucas Piton, o zagueiro Capasso cabeceou e a bola foi parar no fundo do gol flamenguista.

Vasco tenta, mas Flamengo reage

Na volta do intervalo, o time vascaíno chegou com mais intensidade para a segunda etapa da partida. Antes mesmo dos 5 minutos de jogo, o Vasco já tinha chegado com perigo duas vezes no gol adversário, mas não passou disso. Ainda tímido para o segundo tempo, um pênalti a favor do Flamengo foi o que motivou a equipe rubro-negra. Durante uma chegada perigosa do Flamengo, Capasso fez falta em Matheus França e o juiz marcou penalidade máxima. Pedro cobrou e abriu 2 x 1 para a alegria da torcida flamenguista.

Aos 46 do segundo tempo, Pedro deu um passe para Ayrton Lucas que jogou a bola por cima do goleiro Léo Jardim e marcou o terceiro do Flamengo. No dia 2 de abril, Fla x Flu se enfrentam pela final do Cariocão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/09:45:27 com informações do Metrópoles

