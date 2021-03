Flamengo vence o Macaé no Maracanã e segue 100% no Campeonato Carioca

A garotada rubro-negra deu conta do recado mais uma vez. Com os reforços de Hugo Moura, Pepê e Michael, os jovens do Flamengo aproveitaram mais uma oportunidade e continuam 100% no Campeonato Carioca.

Neste sábado, o Fla venceu o Macaé por 2 a 0, no Maracanã, pela segunda rodada.

O destaque da noite foi o centroavante Rodrigo Muniz. Ele fez os dois gols do Flamengo, mostrou oportunismo e que a cabeçada é uma arma importante em seu repertório. João Gomes voltou a atuar bem e a chamar atenção. O apoio dos laterais Matheuzinho e Ramon também funcionou.

Sobre os “reforços” rubro-negros, Hugo Moura, que retornou de empréstimo do Coritiba, teve atuação segura, auxiliando na saída de bola e ainda acertou a trave. Pepê desperdiçou pênalti e Michael criou algumas boas chances. A dupla se apresentou mais cedo, em relação ao elenco que conquistou o Brasileiro.

O Flamengo mantém 100% de aproveitamento no Carioca e agora soma seis pontos, enquanto o Macaé amargou a segunda derrota. Na próxima rodada, o Fla tem o primeiro clássico pela frente: encara o Fluminense, no domingo, dia 14, às 18h, no Maracanã. O Macaé volta a campo na segunda, dia 15, para enfrentar o Boavista, fora de casa.

O Flamengo não demorou a criar a primeira chance. Aos três minutos, João Gomes lançou Michael pela esquerda. O atacante partiu para cima da marcação e encontrou o próprio Gomes, que se projetou e apareceu na entrada da área. O volante chutou de primeira e acertou a trave. Depois, após cobrança de escanteio, Rodrigo Muniz dominou na área e bateu, mas a zaga do Macaé cortou quase que em cima da linha.

O Rubro-Negro sufocou o Macaé no início do jogo. Aos cinco minutos, após chute de Hugo Moura, Pepê dominou a bola e foi derrubado pelo goleiro Milton Raphael. Pênalti. O meia cobrou e perdeu: acertou a trave. O Macaé tentou levar perigo em cobranças de escanteio.

O Flamengo voltou a assustar com Pepê. Ramon cruzou na medida, mas o meia cabeceou mal. A resposta do Macaé foi com Rafael. Ele conseguiu ganhar de Noga e chutou com perigo, para fora. O Rubro-Negro criava com certa facilidade, mas pecava na finalização. Matheuzinho avançou pela direita e cruzou para Thiaguinho, mas ele furou.

A insistência deu certo. Superior, o Flamengo abriu o placar aos 37 minutos. Matheuzinho cruzou, Rodrigo Muniz ganhou pelo alto e cabeceou para o gol: 1 a 0. E o Fla ainda perdeu duas chances para ampliar. Na primeira, Thiaguinho recebeu passe de Pepê, mas parou no goleiro. Depois, Michael conseguiu se livrar na marcação dentro da área e cruzou, mas Muniz não acompanhou.

Muniz amplia na etapa final

Rodrigo Muniz quase ampliou no começo do segundo tempo. Ele recebeu na entrada da área, protegeu e se livrou da marcação. Muniz chutou com força, para fora, com perigo. O centroavante voltou a mostrar faro de artilheiro e como o cabeceio é um fundamento que domina. Ramon cruzou da esquerda, Muniz se movimentou bem e cabeceou sem chances: 2 a 0, aos 20 minutos do segundo tempo.

O Flamengo continuou a ser superior. Noga quase marcou, após saída ruim de Milton Raphael. Depois, Ramon cruzou e achou Hugo Moura na área. O volante acertou a trave.

Superior, o Flamengo conquistou mais uma vitória no Carioca. A garotada vai dando conta do recado.

Por:Gazeta Esportiva (foto:Alexandre Vidal/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...