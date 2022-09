Flamengo vence São Paulo por 1 a 0 e vai à final da Copa do Brasil

O Flamengo está na final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Dorival Jr recebeu o São Paulo, no Maracanã, pela partida de volta da semifinal, e confirmou o que muitos já esperavam, avançando de fase ao voltar a vencer o rival, desta vez por 1 a 0, graças ao gol de Arrascaeta no primeiro tempo.

Como também havia vencido o jogo de ida, no Morumbi, por 3 a 1, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira podendo até perder por um gol de diferença que, ainda assim, se classificaria para a final. Mas, o Rubro-Negro carioca não quis dar brecha para o azar e voltou a se impor contra o São Paulo.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, que acontece nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em Itaquera, para descobrir quem será seu adversário na grande final da Copa do Brasil. Essa é a oitava vez que o Rubro-Negro carioca, tricampeão, disputará a decisão do torneio.

O São Paulo foi para cima do Flamengo e logo aos quatro minutos criou sua primeira oportunidade de gol com Igor Vinícius, que arriscou de fora da área, forçando defesa em dois tempos de Santos. Pouco depois foi a vez de Patrick receber dentro da área e fazer o cruzamento à meia altura. Santos espalmou, e a bola sobrou para Alisson, que recuou para Igor Vinícius cruzar para Rodrigo Nestor, mas o meia cabeceou fraco.

A pressão do Tricolor não parou por aí. Aos nove minutos, Diego Costa desviou de cabeça a cobrança de escanteio, e Luciano, no segundo pau, ficou com a sobra, batendo de primeira, mas vendo Santos fazer ótima defesa. Para sorte do atacante são-paulino, o árbitro marcou impedimento na jogada.

O Flamengo começou a se soltar depois dos primeiros minutos de domínio do rival. Aos 16 minutos, Pedro recebeu passe por elevação e, dentro da área, bateu sem chances para Jandrei. O árbitro, no entanto, anulou o gol por posição irregular do atacante flamenguista.

Na sequência, o São Paulo teve a sua melhor chance no primeiro tempo. Calleri ganhou pelo alto, Luciano ajeitou e Igor Vinícius chegou batendo de primeira, dentro da área, mas isolou a bola, mandando por cima do gol.

Daí em diante o gol do Flamengo foi amadurecendo. Primeiro com Gabigol, que experimentou de fora da área, batendo no cantinho e exigindo grande defesa de Jandrei. Aos 35 minutos, não teve jeito. Arrascaeta recebeu ótimo passe dentro da área, contou com o escorregão de Diego Costa para ficar livre e tocar com categoria no cantinho, tirando de Jandrei, abrindo o placar no Maracanã.

E o Mengão só não ampliou antes do intervalo porque Jandrei fez outra grande defesa já na reta final do primeiro tempo, quando a defesa tricolor falhou na saída de bola, e Gabigol ficou com a sobra, encobrindo o goleiro rival, que voltou às pressas para o gol para afastar o perigo com uma das mãos.

No segundo tempo o Flamengo quase ampliou aos quatro minutos, quando Arrascaeta deixou Pablo Maia no chão e tocou para Gabigol, que foi travado por Jandrei. No rebote, Pedro recebeu cruzamento e tentou completar de voleio, mas mandou para fora. Logo depois o São Paulo recebeu com Luciano, que bateu dentro da área, no cantinho, carimbando a trave. No rebote, Calleri, com o goleiro caído, chutou para fora.

Sem conseguir infiltrar na defesa do Flamengo com a bola no chão, restava ao São Paulo apostar nas bolas aéreas. Calleri e Luciano chegaram a completar de cabeça contra o gol de Santos, mas sem sucesso.

O Flamengo, por sua vez, quase ampliou aos 15 minutos com Everton Ribeiro, que recebeu bom passe na meia-lua e bateu de primeira, mandando por cima do gol. Pouco depois foi a vez de Léo Pereira chutar forte, de dentro da área, após cobrança de escanteio, mas também tirou tinta do travessão.

Daí em diante, mesmo com todas as substituições realizadas de ambos os lados, o jogo pouco mudou. Coube ao Flamengo apenas administrar a confortável vantagem para garantir, pela oitava vez na história, sua presença na grande final da Copa do Brasil.

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Vidal), João Gomes (Matheus França), Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta (Diego); Gabigol e Pedro (Everton Cebolinha).

Técnico: Dorival Jr.

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Alisson (Galoppo), Rodrigo Nestor e Patrick (Talles Costa); Luciano (Juan) e Calleri (Eder).

Técnico: Rogério Ceni. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Marcelo Cortes/assessoria/arquivo).

