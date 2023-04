Jogadores do Fluminense comemoram gol de Lima, o primeiro do tricolor na vitória sobre o Athletico, no Maracanã – (Foto:Guito Moreto)

Consistente, Fluminense vence o Athletico, no Maracanã, e mostra sua força no Brasileirão

Tricolor faz 2 a 0, com gols de Lima e Nuno, soma segunda vitória e lidera o campeonato

Antes mesmo de o Campeonato Brasileiro começar, o Fluminense apontava como um dos favoritos ao título. Mas ainda havia a sensação de que o tricolor precisava ser testado diante de adversários mais fortes. Pois, neste sábado, contra o Athletico-PR, vice-campeão da Libertadores, o time de Fernando Diniz mostrou que está pronto para encarar qualquer rival. A vitória por 2 a 0, no Maracanã, reforça todas as qualidades da equipe carioca.

As duas vitórias nesse início de campeonato, que deixam o Fluminense no topo da tabela, são exemplos de como o tricolor vai disputar as próximas 36 rodadas do Brasileiro. Não vai dar a bola para o adversário, vai pressionar qualquer saída e colocar o máximo de jogadores perto da grande área.

O time também soma seis vitórias consecutivas. Vai atrás da sétima na próxima terça-feira diante do Paysandu, no Mangueirão, pela Copa do Brasil. Capitão do Fluminense e autor do segundo gol tricolor, o zagueiro Nino explicou o motivo do sucesso.

—É resultado de muito trabalho. Tivemos um bom tempo de preparação, conseguimos alinhar as ideias do professor Diniz e nos preparar bem fisicamente. Estamos na ponta dos cascos, sabendo o que fazer dentro de campo e temos força para suportar bem os 90 minutos — disse o zagueiro, que dedicou o gol à filha Sofia, de 4 meses, que entrou com ele em campo.

O placar de 1 a 0 no primeiro tempo não dá a dimensão do domínio de jogo e pode transparecer que foi um início de partida duro. Não foi. Também não seria exagero dizer que foi quase um jogo de um time só. Foi assim que o Fluminense teve até 88% de posse de bola no jogo — o primeiro tempo terminou com 74% — e dominou completamente as ações da partida.

Ao Athletico, que tem uma das melhores defesas do país na temporada, restava se defender como podia. Não foi nenhuma surpresa quando aos 10 minutos Lima abriu o placar ao pegar a sobra e chutar da entrada da meia-lua. A bola ainda desviou em Erick antes de entrar no gol de Bento.

Tricolor joga com naturalidade

Com naturalidade, o tricolor manteve o jogo na sua intermediária com o seguinte esquema: circula bola de pé em pé, morde quando pega a bola e cria em direção ao gol se há espaço. Foi assim que poderia ter sido descrito o segundo gol. Mas o chute de André, após linda jogada de Arias, que completou 100 jogos pelo Fluminense, e corta luz de Cano, foi anulado por pouquíssimos centímetros.

O Athletico só deu mostras do perigo que viria no segundo tempo nos acréscimos da etapa inicial. A mudança de postura no início dos 45 minutos finais pegou de surpresa o time Diniz. Sem a bola no pé e com menos espaços, o tricolor viu o adversário chegar ao gol de Fábio com certo perigo em alguns lances.

Mas o Fluminense de Diniz tem outra qualidade. Também sabe se defender bem. Por isso, tem uma das melhores defesas do ano. Bastou se adaptar à mudança de postura do Athletico, segurou a pressão inicial e retomou o domínio do jogo. Faltava acertar a pontaria, como bem disse André na saída para o intervalo.

Se não tem Cano em tarde artilheira, o tricolor pode contar com outras opções. Se não é na bola de pé em pé, há jogadas bem ensaiadas. Foi assim que, na metade do segundo tempo, saiu o gol que confirmou mais uma vitória do Fluminense. Alexsander cobrou falta da esquerda e, da entrada da área, Nino acertou uma linda cabeçada. Quarto gol do zagueiro, que é vice-artilheiro do campeonato.

Diniz sabe que para seguir assim em todos campeonatos que o Fluminense disputa vai precisar usar bem o elenco. Com o placar praticamente definido, fez as mudanças necessárias para dar descanso aos principais jogadores. No meio de semana, tem viagem longa pela Copa do Brasil para enfrentar o Paysandu, no Mangueirão. Mas nunca espere que o time do técnico, mesmo com a vitória garantida, se satisfaça em segurar a bola no meio-campo. O tricolor só sabe jogar para frente como, insistentemente, pede o treinador.

