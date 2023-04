Foguete do Bilionário Elon Musk,explode no ar em seu 1º voo de teste

foguete da spacex (1) (FOTO – HANDOUT / SPACEX / AFP)

Starship, maior foguete do mundo, explode no ar em seu 1º voo de teste

Cápsula, escolhida pela Nasa, pretende transportar astronautas à Lua como parte da missão Artemis III, programada para decolar no final de 2025

Esta imagem estática tirada de um vídeo da SpaceX mostra a SpaceX Starship decolando da plataforma de lançamento durante um teste de voo da Starbase em Boca Chica, Texas, em 20 de abril de 2023

Starship, o maior foguete do mundo, foi lançado nesta quinta-feira, 20, e explodiu no ar em seu primeiro voo teste, pouco depois da decolagem no Texas, segundo a transmissão de vídeo da empresa do bilionário Elon Musk. O gigantesco foguete decolou com sucesso, às 8h33 (10h33 em Brasília), da Starbase, a base espacial da SpaceX em Boca Chica, no estado americano do Texas. O propulsor estava programado para se separar da cápsula da Starship três minutos após o lançamento, mas a separação não ocorreu, e o foguete explodiu. “Parabéns equipe SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship! Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”, escreveu Elon Musk, dono da empresa no Twitter. “Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária.”, disse a conta oficial da empresa. “As equipes continuarão revisando os dados e trabalhando em nosso próximo teste de voo. Como se o teste de voo não fosse emocionante o suficiente, a Starship experimentou uma rápida desmontagem não programada antes da separação do palco.”, acrescentaram. O lançamento de hoje acontece três dias depois do adiamento da primeira tentativa. Na ocasião, Elon Muk haviam informado que uma válvula de pressão parecia estar congelada, o que resultou no adiamento da operação. A Nasa, agência espacial americana, escolheu a cápsula Starship para transportar seus astronautas à Lua como parte da missão Artemis III, programada para decolar no final de 2025. A Starship consiste em uma cápsula reutilizável de cerca de 50 metros de altura que transporta equipamentos e carga, e o propulsor de foguete Super Heavy de primeiro estágio, com cerca de 70 metros.

A SpaceX concluiu um teste de lançamento bem-sucedido de todos os 33 motores Raptor no primeiro estágio da Starship, em fevereiro. O propulsor Super Heavy foi amarrado ao solo durante o lançamento teste, também conhecido como lançamento estático, para evitar que decolasse. O foguete nunca voou em sua configuração completa, alimentado pelo primeiro estágio. A NASA levará astronautas à órbita lunar em novembro de 2024 usando seu próprio foguete espacial, o Space Launch System (SLS), que está em desenvolvimento há mais de uma década. O Starship é maior e mais poderoso que o SLS, gera 17 milhões de libras de empuxo, mais do que o dobro dos foguetes Saturn V usados para enviar os astronautas das missões Apollo à Lua. A SpaceX espera lançar uma nave estelar em órbita e reabastecê-la para que possa continuar sua jornada para Marte ou além. A ideia de usar um lançador reutilizável é reduzir o custo das missões. Cada voo da Starship poderia custar “menos de US$ 10 milhões”, disse Musk no início do ano passado.

