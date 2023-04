Novo Progresso entre os três municípios que mais desmataram no Pará

(Foto: Divulgação Ibama) – PA tem alta de 176% no desmatamento da floresta amazônica, aponta Imazon (Foto:Reprodução)

As duas áreas de conservação que mais perderam áreas verdes ficam no estado.

O Pará foi o segundo estado que mais destruiu a floresta amazônica em março de 2023, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O dado é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta quinta-feira (20).

Leia também:Sem medo do PT; Bolsonaristas continuarão a destruir floresta em Novo Progresso e no Pará

APA Triunfo do Xingu: imagens de satélite mostram o antes e o depois do desmatamento na região. — Foto: Imazon/Planet

O estado concentrou 27% de toda a derrubada na região, registrando aumento da devastação de 33 km² em 2022 para 91 km² – o aumento foi de 176%, segundo o Imazon.

Já entre as áreas protegidas, os destaques negativos do Imazon são a APA Triunfo do Xingu e a APA do Tapajós (PA).

As unidades de conservação estaduais perderam, respectivamente, áreas de floresta equivalentes a 500 e a 300 campos de futebol apenas em março, e foram a primeira e a segunda UCs mais destruídas na Amazônia no mês.

Três municípios concentram 55% da devastação no estado. São eles:

*Altamira (31 km²),

*Moju (10 km²)

e Novo Progresso (9 km²),

A pesquisadora do Imazon Bianca Santos explica que “nem os municípios e nem as unidades de conservação são novidade nos rankings de desmatamento”.

“São territórios que enfrentam pressões históricas em suas florestas, onde é preciso ter atenção especial nas ações de conservação”.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/2023/06:47:27 com G1PA

