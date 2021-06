Foragida da Justiça do Mato Grosso do Sul por tráfico de drogas é presa em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Mulher estava em uma residência na rua Itaituba Bairro Bela Vista em Novo Progresso.

Uma mulher foragida da Justiça da comarca de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas, foi presa em Novo Progresso. A prisão aconteceu por volta das 11h30mn desta segunda-feira (28).

De acordo com a Polícia, a mulher “Ana Paula Pedrosa Romero Araujo” tinha mandado de prisão em aberto e foi identificada e presa. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. (Processo 0004346-97.2018.8.12.0019 – Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tráfico de Drogas e Condutas)

A mulher recebeu voz de prisão e foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso a disposição da justiça.

