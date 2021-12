Foragido – Com prisão decretada, pastor acusado de estupro pode estar escondido em Belém

Se você ver esse homem, conhecido como Pastor Martinho, avise um policial mais próximo.

Com prisão decretada, pastor acusado de estupro de menor é foragido

A Polícia Civil de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, está procurando o pastor evangélico Francisco Martinho Nascimento da Silva, de 68 anos, acusado de estupro de vulnerável. Ele já é considerado foragido da Justiça e estaria escondido em Belém. (As informações são do portal Ver-o-Fato)

O pastor Martinho, como é mais conhecido na Igreja do Evangelho Quadrangular, muito popular naquela cidade, onde foi candidato a vereador nas eleições de 2016 pelo PTB, teve a prisão preventiva decretada pela Comarca de Conceição do Araguaia por ter abusado sexualmente de uma vítima menor de idade, valendo-se da função que ocupava na igreja.

Quem acusa o pastor é uma sobrinha dele, que aponta abuso sexual contra o filho dela, menor e ainda contra ela própria quando ainda era criança, entre 8 e 13 anos. A mulher chegou a vir a Belém e, vestindo uma camiseta com os dizeres “pastor pedófilo e estuprador”, protestou na frente de uma Igreja quadrangular contra Martinho.

O caso teve grande repercussão na cidade. Assim que a prisão do pastor foi decretada, os investigadores da Polícia Civil local estiveram na casa onde ele morava, mas ele já havia sumido. Na casa dele, familiares disseram que ele estaria em Belém, mas que estavam sem comunicação com ele.

O pastor Martinho é natural de Benevides, Região Metropolitana de Belém, onde também pode estar escondido.

A sobrinha do pastor e mãe de menor denunciou o tio na porta de uma igreja em Belém

Jornal Folha do Progresso em 26/12/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...