Casal de fazendeiros é encontrado morto pelos filhos na véspera do Natal;Vaqueiro principal suspeito

O casal de fazendeiros encontrado morto morava na cidade desde 1985, pioneiro na região. O vaqueiro suspeito do crime fugiu com a família e está sendo procurado pelo polícia. (Foto: Divulgação Rede Social)

Na véspera de Natal, um achado macabro abalou a população de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense: os corpos do fazendeiro João Valadares, de 58 anos, e da mulher dele, Anita Valadares, de 54, foram encontrados pelos filhos em estado de decomposição, dentro da fazenda do casal, na Vila Feitosa, zona rural do município.

O principal suspeito do duplo homicídio é um vaqueiro que trabalhava para o casal, identificado apenas como Cleiton e que está foragido. Ele teria assassinado os patrões a tiros e abandonado a propriedade em seguida.

A Polícia Civil local foi avisada do crime pelos filhos do casal e iniciou as investigações, enquanto os corpos eram removidos para o Instituto Médico Legal. Segundo informações repassadas aos policiais pela família, o casal estava sem dar notícias desde a noite de quarta-feira (22), quando o pai manteve contato com os filhos através de aplicativo de mensagens. (As informações são do Portal Gazeta Carajás)

É provável que as mortes tenham acontecidos após aquele momento, porque logo depois, os dois pararam de atender as ligações e não responderam as mensagens. Na sexta-feira (24), familiares foram até a fazenda do casal, quando encontraram os corpos já em decomposição.

Segundo a polícia, a filha mais nova do casal foi a primeira a ver os corpos e entrou em choque. Os dois devem ter sido mortos de surpresa, pois não havia sinais de luta, nem de invasão da fazenda.

O principal suspeito do crime, o vaqueiro Cleiton, morava na propriedade do casal, junto com a mulher e a filha dele. Ambos estão sumidos e a família ofereceu recompensa de R$ 10 mil para quem encontrá-los.

Jornal Folha do Progresso em 26/12/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...