Asfalto cede e mulher que atravessava a rua fica com a perna presa em buraco na av. Tancredo Neves, em Santarém

Asfalto cedeu e mulher ficou com a perna presa no buraco, na avenida Tancredo Neves — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Asfalto cede enquanto mulher caminhava na avenida Tancredo Neves

Caso aconteceu na sexta-feira (24) no bairro Nova República. Após o acidente, mulher quebrou um dos dedos do pé.

Uma moradora do bairro Nova República, localizado em Santarém, no oeste do Pará, ficou com um dos dedos do pé quebrados após atravessar a avenida Tancredo Neves e o asfalto ceder no momento em que ela passava pela rua. O episódio aconteceu na sexta-feira (24).

Segundo a vendedora, Eliane Araújo, o acidente ocorreu quando ela parou para que um veículo passasse.

“Eu fui atravessar ali e o asfalto cedeu. A minha perna esquerda entrou e eu me apoiei com a outra. Tirou um pedaço do meu dedo!”, disse a moradora.

A mulher foi socorrida por um homem que viu o acontecido. Em seguida, Eliane foi para a Unidade Básica de Saúde (UBS) para fazer os curativos.

Após o acidente, os moradores puseram galhos de árvore no buraco para sinalizar e tentar evitar que mais pessoas se machuquem.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) informou que o caso será investigado e uma equipe irá ao local para verificar o que ocorreu e tomar as medidas necessárias.

