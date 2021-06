Foragido da justiça morre durante operação policial no Pará

(Foto:Reprodução) – Kainã Sousa da Silva, de 20 anos, não resistiu a um tiro no peito e morreu na hora

Kainã Sousa da Silva, de 20 anos, morreu na noite da última segunda-feira (28), durante uma intervenção policial militar, no bairro Liberdade II, em Parauapebas. Encurralado no quarto de um barraco, ele tentou abrir caminho atirando contra um policial, que revidou e acertou um tiro no peito do agressor. Kainã, que é natural de São Luís, capital do Maranhão, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo o cabo Batalha, do 23º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu quando sua guarnição recebeu pedido de apoio da Polícia Civil para tentar prender um assaltante e homicida, que estaria escondido na rua Rogério Cardoso, próximo à beira do Rio Parauapebas, em local de difícil acesso.

Ainda de cordo com o PM, outras duas guarnições da Rocam, do GTO e a equipe da Polícia Civil se deslocaram para o endereço. Lá, havia cinco pessoas em um barraco de dois cômodos. Ao avistarem as equipes de segurança, o grupo correu. Porém Kainã da Silva entrou em um quarto ao perceber que estava sendo acompanhado por um dos PMs. Encurralado, abriu fogo contra um militar, que revidou.

Contra Kainã, acusado de homicídio cometido em 2019, havia um mandado de prisão preventiva. Foragido, ele estava nas ruas e já havia assaltado vários estabelecimentos comerciais da cidade, entre eles um comércio de ouro e uma clínica médica particular. Com informações do site Zé Dudu.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...