Governador do Pará anuncia vacinação para jornalistas

O anúncio foi feito em uma rede social do governador| Foto:Reprodução

A Covid-19 transformou a vida de muita gente. O medo de ser infectado pela doença fez com que muitas categorias mudassem a sua forma de trabalhar. Nós, jornalistas, nos reinventamos para manter você sempre muito bem informado, mesmo sabendo do risco que cada um corria em busca da notícia diariamente, desde o início da pandemia.

A chegada da vacina nos encheu de esperança. Tivemos a missão e felicidade de anunciar a chegada de cada novo lote, assim como a abertura de novos públicos para receberem o imunizante, e junto com ele, a esperança.

Dessa vez, nós fomos presenteados com a oportunidade de dar um boa notícia, e ao mesmo tempo, receber. O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou, nesta terça-feira (29), a vacinação para jornalistas, que foi discutida com o Governo desde abril, através de reuniões com o Sindicato dos Jornalistas (Sinjor).

Os critérios e as datas para a vacinação serão divulgados posteriormente.

Por:Paloma Lobato

