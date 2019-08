Foragido da Justiça, suspeito de participar de assalto em Belterra é morto em confronto com a polícia

Francis Braia foi morto ao reagir a abordagem policial em uma residência no Urumanduba — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

Francis Braia da Silva Castro foi abordado pela polícia, mas estava armado e esboçou reação. A companheira dele foi presa com munições.

O suspeito de ter participado de um assalto em Belterra, oeste do Pará, foi morto nesta quinta-feira (1º) na comunidade Urumanduba, em Santarém. Segundo o delegado Erik Peterson, de Belterra, Francis Braia da Silva Castro ao ser abordado pela polícia esboçou reação e acabou sendo atingido, vindo a morrer ainda no local.

Francis Braia era foragido das penitenciárias de Macapá e de Santarém e na residência onde ele estava foi encontrada uma arma de fogo. A companheira de Francis foi presa com munições.

De acordo com a polícia, a casa onde o casal estava, pertence a familiares da esposa de Francis e servia como uma espécie de “ponto de apoio” para o criminoso.

O carro usado pelo trio no assalto em uma residência em Belterra, de onde foram levados cerca de R$ 40 mil em joias e outros objetos, foi localizado pela polícia, periciado e liberado. A polícia continua as investigações para localizar os outros envolvidos no assalto, assim como as joias.

“Parte da missão está cumprida com a localização do Braia, ressaltando a participação dos irmãos da Polícia Militar nas diligências e na incursão, em que o Braia tentou revidar contra a vida dos policiais, sendo alvejado e com isso evoluiu a óbito. Era um indivíduo extremamente perigoso, foragido do sistema penitenciário, com várias passagens pela delegacia. E vinha realizando assaltos com violência na nossa região, tomando famílias de refém, praticando violência física e psicológica”, relatou o delegado Jamil Casseb.

