Foragido do sistema penal é preso com droga durante ronda do policiamento ambiental em Santarém

Gilmar Costa Neri já reponde por tráfico de drogas — Foto: Reprodução / Redes sociais

Gilmar Costa Neri estava em um carro alugado quando foi abordado pela polícia. O veículo foi apreendido.

Um homem que estava foragido do sistema penal há três anos, foi preso no fim da manhã desta terça-feira (11) por militares da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAmb) em Santarém, oeste do Pará. Com Gilmar Costa Neri a polícia encontrou um tablete de maconha.

De acordo com informações da 1ª CIPAmb, uma guarnição da Companhia estava fazendo ronda pelo bairro Área Verde quando se deparou com um homem em atitude suspeita em um veículo na Rua Marcílio Dias. A guarnição fez o acompanhamento do veículo até a Rua Conquista, onde foi realizada abordagem veicular e pessoal.

O veículo que estava com Gilmar Costa Neri estava alugado pra ele. Durante a abordagem, o homem confirmou à polícia que estava foragido há pelo menos três anos do sistema penal e que já responde por tráfico de drogas.

Gilmar Costa Neri foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. Ele será encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Santarém e Região em 11/04/2023/16:04:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...