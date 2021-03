Em Itaituba, PRF apreende veículo com sinais de identificação adulterados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após consultas aos sistemas, foi constatado que na verdade se trata do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX ,cor PRATA, de Placas QBE6069, com registro de Roubo / Furto na cidade de Cuiabá-MT. A condutora apresentou documento com registro de furto/extravio na cidade de Rosário Oeste – MT.

(Foto:Reprodução) – No início da noite de segunda-feira(1), no quilômetro 1126 da Rodovia Transamazônica(BR-230), município de Itaituba, a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar abordagem ao abordar o veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, cor PRATA, ostentando placas QBU1207, constatou que os elementos de identificação estavam adulterados.

