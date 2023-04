‘Minha filha está em pânico’, diz mãe após alunos acharem recado de atentado em escola

(Foto:Reprodução) – Atualizada às 15h50 Pais e estudantes do Colégio Master, na Fernando Corrêa da Costa, na região central de Cuiabá, estão apavorados diante de uma suposta ameaça de atentado. O recado foi encontrado no banheiro masculino, escrito com caneta permanente. Uma mãe relatou ao que a mensagem foi achada na manhã desta segunda-feira (10) e que reunião foi convocada para a noite de hoje. Policiamento foi anunciado para a unidade escolar.

Segundo a denunciante, mãe de uma aluna do 9º ano, a filha está em pânico e não quer ir mais para as aulas. Logo após a mensagem “massacre amanhã” ser encontrada, a mãe buscou a menina.

“No mês passado, pouco tempo antes de acontecer aquele atentado em São Paulo, foi achado um estilete com um menino na escola. Minha filha me contou e desde então está muito traumatizada. Agora com isso, ela não quer mais ir para a escola e eu estou com medo de manda-la também”, contou a mulher.

A mulher conta que há dias circula informações de ameaça de atentado na escola privada e em todas as unidades da Capital. Desde então, a adolescente reluta em ir para as aulas.

“Não sei se é alguém maldosa querendo mexer com o psicológico dos adolescentes e nosso também. É muito difícil ter paz em levar nossos filhos para a escola diante de tudo isso que aconteceu”, relata.

A mãe conta que a direção comunicou reforço na segurança e tranquilizou os pais quanto ao ambiente escolar.

Registro policial

Consta no boletim de ocorrências ao qual o teve acesso, que o “terrorismo” na escola seria uma maneira de suspender aulas para se evitar prova agendada para terça-feira (11). A Polícia Civil colotou a observação no registro, contudo garantiu reforço da segurança no local.

Outro lado

Em contato com representante do Colégio Master, foi informado que a polícia foi comunicada sobre o recado e que todas as medidas de segurança necessárias estão sendo tomadas. Nada de irregular foi encontrado no local até o momento.

Ataque em Santa Catarina

Na semana passada, 4 crianças foram mortas em uma escolha primária de Blumenau. Logo após o fato, uma série de ameaças a outras escolas foram feitas, inclusive em Mato Grosso, onde um ex-aluno foi detido por mensagem deixada em rede social.

Comunicado Master

É com muito zelo, atenção e carinho que recebemos nossos alunos todos os dias. Por isso estamos tão consternados com o fato ocorrido em Blumenau – SC. Sabemos que muitos estão impressionados e preocupados com o ocorrido, nós também estamos profundamente tocados. No entanto, queremos tranquilizá-los em relação à segurança da nossa escola.

Como os senhores sabem, o portão de entrada – tanto de alunos, quanto de visitantes – fica trancado, exceto nos horários de entrada e saída, quando há sempre inspetores no portão. Visitantes só acessam o espaço destinado aos alunos com a nossa autorização e acompanhados de um colaborador da escola. Contudo, em decorrência dos acontecimentos, reforçamos nossos cuidados e orientações aos colaboradores.

A vida, a integridade física e emocional dos nossos alunos são tesouros que preservamos a cada atividade desenvolvida. A segurança dos nossos alunos e da nossa equipe é e sempre será uma prioridade.

Atenciosamente,

Colégio Master

