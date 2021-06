Força-tarefa do Pará e Amazonas prende chefe de quadrilha de roubo de embarcações

O Grupamento Fluvial (Gflu) vinculado à Segup atua no combate à criminalidade nos rios do Pará e participou da força-tarefa com agentes do Amazonas (Foto:Reprodução / Agência Pará de Notícias)

Crimes ocorriam nos dois estados e prejuízos chegam a 5 milhões de reais para barcos de transporte de combustíveis

Agentes da segurança pública do Pará e Amazonas realizaram uma força-tarefa, desde as primeiras horas desta terça-feira (29), para cumprir o mandado de prisão, busca e apreensão contra Vanildo Pacheco Rodrigues, mais conhecido como “Preto” ou “Negão”. Ele é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa responsável por diversos roubos a embarcações no dois Estados. Com informações da Agência Pará.

De acordo com a polícia, a organização chefiada por Vanildo Rodrigues já teria causado prejuízo estimado em R$ 5 milhões para donos de embarcações de transporte de combustível.Após, audiência de custódia pelo juiz da Comarca do município de Melgaço, no Marajó, onde foi preso, ele seria trazido a Belém e em seguida para o Amazonas. A polícia apreendeu junto com Vanildo um veículo Fiat Toro, uma motocicleta e documentos.

A operação deflagrada hoje mobilizou agentes do Grupamento Fluvial (Gflu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Delegacia Fluvial (DPFlu) e a Superintendência Regional Do Marajó Ocidental, ambos subordinadas à Polícia Civil, além do Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Estado do Amazonas.

