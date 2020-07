Equatorial – Posicionamento sobre a Nota do Procon

A Equatorial Pará, sempre primando pela transparência e respeito aos seus clientes, esclarece que a reunião realizada com o Procon ocorreu por solicitação da própria Distribuidora, tendo o intuito de evidenciar sua atuação durante o período de isolamento ocasionado pela pandemia do Coronavirus. Na oportunidade, foi explicado aos representantes do órgão e do Inmetro, que também participou do encontro, como a empresa adequou sua estrutura de atendimento para permitir que os consumidores continuassem a ter acesso aos serviços de forma remota.

Embora estejamos em isolamento social, com as pessoas passando mais tempo em casa e justamente no período de verão amazônico, estação mais quente no Estado, quando historicamente há o registro de aumento no consumo de energia elétrica nos lares paraenses em cerca de 2%, a empresa demonstrou que estes fatores não tem implicado no aumento de registro de reclamações de consumo, seja em seus canais de atendimento, no judiciário ou demais órgãos de defesa do consumidor.

Durante o encontro a empresa esclareceu pontos relacionados ao seu sistema de medição, deixando claro que todos os nossos medidores são os mesmos utilizados em todas as distribuidoras de energia do país e possuem a homologação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e dos demais órgãos reguladores.

A empresa apresentou ainda o resultado de uma perícia conduzida pelo Ministério Público Estadual e Procon de Altamira, a qual analisou uma amostra dos medidores da companhia instalados em unidades que reclamaram sobre o valor das faturas. Nenhum dos medidores analisados apresentou qualquer erro de registro a maior, o que também demonstra a lisura e a confiabilidade dos equipamentos utilizados pela concessionária.

É importante destacar que os consumidores tem o direito de requerer uma perícia em seus equipamentos de medição diretamente para a Concessionária, sempre que desejar. Nestes casos, o equipamento será enviado para o próprio Inmetro Pará realizar a avaliação e só haverá custo para o consumidor se ficar atestado que o equipamento está funcionando regularmente.

Em caso de dúvidas sobre os valores cobrados na conta de energia, a empresa direciona que seus clientes acessem os canais de atendimento, por meio do site www.equatorialenergia.com.br, o aplicativo Equatorial Energia ou ainda pela Central de Atendimento no 0800 091 0196.

