Força Tática prende dois suspeitos de envolvimento a ataques a caminhões em Sinop para bloquear rodovia

Policiais militares da Força Tática detiveram, esta tarde, dois suspeitos de ataques a carreteiros em Sinop com objetivo de “bloquear o tráfego” na BR-163.

Eles estavam em uma caminhonete prata com marca e modelo semelhantes a dos relatos feitos por vítimas. A PM confirmou que foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, nove galões com gasolina, quatro isqueiros, três facas, facão, duas sacolas com estopas, celular, estilingues, duas chaves de boca e dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Sinop onde prestam depoimentos.

Hoje, na BR-163, um carreteiro que conduzia uma carreta Mercedes-Benz preta foi abordado, obrigado a parar ( no estacionamento) e um homem desengatou o cavalo mecânico da carreta. Houve tentativa de incendiá-lo mas as chamas foram apagadas.

Grupo armado aborda caminhão em Sinop — Foto: Redes sociais

A caminhonete com características semelhantes teria sido usada para interceptar uma carreta, em uma das vias laterais da 163 em Sinop, e tentar abrir os compartimentos da carroceria para a carga cair no asfalto. (Com informações do Só Notícias fotos: Só Notícias – reprodução e Cleber Romero).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/18:08:15

