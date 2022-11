Dieese: 13° salário deve injetar R$ 249,8 bilhões na economia brasileira

Cerca de 85,5 milhões de brasileiros devem receber o pagamento (Foto:Divulgação)

Montante representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto do Brasil.

O pagamento do 13° salário tem o potencial de injetar, aproximadamente, R$ 249,8 bilhões na economia brasileira até dezembro deste ano, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O montante representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e será pago aos trabalhadores do mercado formal (61% dos beneficiários), inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

O rendimento adicional deverá ser pago a cerca de 85,5 milhões de brasileiros, no valor de R$ 2.672, em média. O cálculo não leva em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, já que não há dados disponíveis sobre esses proventos. Além disso, não há distinção dos casos de categorias que recebem parte do 13º antecipadamente.

Segundo o Dieese, para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2022, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Previdência. Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). (Com informações da Jovem Pan.).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/17:44:57

