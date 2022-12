‘Forças Armadas são último obstáculo para o socialismo’, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores (foto: Sergio Lima/AFP)

Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira (9/12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as Forças Armadas são o “último obstáculo para o socialismo”, em referência ao futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante toda a campanha eleitoral, Bolsonaro acusou Lula de ter um projeto de instaurar um regime ‘socialista’ no país, o que nunca foi dito pelo petista.

A fala de Bolsonaro foi a primeira declaração pública a apoiadores após a derrota nas eleições. Próximo ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que tem certeza de que as Forças Armadas estão “unidas”.

“As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Tenho certeza que estão unidas. Devem lealdade ao povo e respeito à Constituição. E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade”, disse Bolsonaro a apoiadores.

Bolsonaro voltou a ressaltar que a “liberdade é mais importante do que a própria vida”.

‘Estou há praticamente 40 dias calado. Dói, dói na alma’

Bolsonaro diz que as forças armadas são o último obstáculo para o socialismo. Presidente conversou com apoiadores após a derrota da seleção pic.twitter.com/g2L3G0iMWa — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) December 9, 2022

Contestação das eleições

Desde o dia 31 de outubro, bolsonaristas que não aceitam a vitória do presidente eleito Lula contestam o resultado das eleições e chegaram a pedir que Bolsonaro impedisse que o petista tomasse posse.

De lá para cá, apoiadores do presidente fizeram diversas manifestações em frente a quartéis, acamparam em vários pontos do Brasil, e até mesmo obstruíram rodovias como forma de manifestação, a pedido de uma intervenção militar.

Diante do fato, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, multou o PL em quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé por causa de pedido feito pela legenda para invalidar parte dos votos depositados nas urnas no segundo turno.

Eleições

Lula foi eleito presidente do Brasil com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,9% dos válidos. No dia 1º de janeiro de 2023, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto.

