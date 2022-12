Major da PM é baleado em Belém

TROCA DE TIROS -O policial militar reagiu a um assalto no bairro do Marco (Foto:Reprodução/ Redes Sociais )

Militar não corre risco de .morrer.

Um major da Polícia Militar do Pará trocou tiros com criminosos ao reagir a um assalto na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (9).

O policial militar foi baleado no ombro e encaminhado para um hospital particular, na capital paraense. De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o militar passou por avaliação e não corre risco de morte.

Uma equipe da polícia civil esteve no local para levantar informações que possam ajudar nas investigações do caso. Até o momento ninguém foi preso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/12/2022/07:05:53 com informações do Portal DOL e Informações de Daniela Condurú (RBA/TV)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...