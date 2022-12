Juliana Caetano prepara almoço de fio dental: “Richarlison pegaria”

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram) – Juliana Caetano é aquela artista que tudo o que posta, consegue um ótimo engajamento e repercussão. Na ocasião, a cantora que é vocalista do Bonde do Forró, apareceu na cozinha com uma peça fio dental, preparando o almoço daquele jeito.

Toda empolgada para a hora da refeição, a artista surgiu com um belo sorriso no rosto, e sensualizou mais do que tudo como uma boa cozinheira. “Alguém aí cozinha?”, perguntou ela na legenda da publicação.

“Mulher do céu, a sua comida realmente deve ser perfeita e gostosa”, imaginou um rapaz. “Gata demais, sem dúvidas o Richarlison pegaria”, opinou o segundo marmanjo. “Não me canso da beleza dela, coisa de louco”, disparou mais um.

Confira a publicação oficial de Juliana Caetano nas redes sociais:

Juliana Caetano se explicou

Com mais de dez milhões de seguidores nas redes sociais e vendendo conteúdos quentes, há algumas semanas, Juliana Caetano simplesmente desapareceu da web. Após isso, ela se justificou aos fãs e disse que depois explicaria tudo com muita calma.

“Olha, então, como eu tinha falado, eu tô enfrentando alguns problemas, e eu já tô me sentindo um pouco melhor e vim aqui conversar. Mas quando tudo isso se resolver, eu venho contar tudinho, tá bom? Paciência. Estou sumida por muitas coisas. Estou me afastando um pouco da internet, porque tem alguns comentários que me afetou um pouco. Uma onda de mulheres me chamando de jumenta, fútil e inútil… Aí eu fiquei um pouco mal, mas minha mãe falou que eu não sou nada disso”, disse ela. “As pessoas que estão perguntando sobre mim, obrigado por perguntar. Semana que vem eu já vou contar tudinho pra vocês. Graças à Deus eu estou me sentindo um pouco melhor… e vou contar o que está acontecendo, e porquê eu estava sumindo, tá bom?”, contou a estrela de forró.

Política

Sempre presente na web, Juliana Caetano foi mais uma das famosas que não temeu o possível cancelamento e se pronunciou sobre política. Ao ser questionada sobre Lula ou Jair Messias Bolsonaro, a cantora mandou a real.

“Bolsonaro ou Lula?”, perguntou um internauta. “Eu sou uma pessoa que tem muito apreço por marginal, drogado, bandido. Então por aí dá para imaginar qual seria o meu voto”, respondeu a beldade. “Mas vamos fazer uma pesquisa aí, em qual você vota?”, respondeu ela.

