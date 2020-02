Fornecedora de Internet investe no futebol amador de Castelo de Sonhos

(Foto:Reprodução WhatsApp)- A WSP provedor de Internet, empresa que fornece internet via Rádio e Fibra para região, decidiu investir no esporte. E para começar, a marca investiu um patrocínio a um time de Futebol feminino no Distrito de Castelo de Sonhos no município de Altamira.

A iniciativa teve aceitação da sociedade em especial as atletas.

“O campeonato é muito disputado, estamos sempre dando nosso melhor, claro que precisamos sempre de apoio, amamos o futebol”. Palavras da jogadora Lídia Ferreira.

A empresa compartilha com a sociedade a alegria do time feminino de castelo de sonhos.

A WSP Progresso e incentivadora do esporte parabéns meninas guerreiras e boas de bola

Parabéns ao Castelo Futebol Clube somos uma equipe e precisamos de apoio porque amamos o Futebol , e a WSP nos incentiva , muito obrigada, palavras da líder do time.

O patrocínio será feito direto ao time, da empresa viabilizará a compra de uniformes para a equipe que disputa o campeonato. Todos os fardamentos terão estampado o logotipo da WSP.

