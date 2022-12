Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA se reúnem em Novo Progresso

Cobrança de pedágio pela Via Brasil, concessionária do trecho da BR-163, foi debatido no encontro em Novo Progresso-PA.

A Frente Parlamentar de Vereadores de Mato Grosso e Pará, realizou no dia 2 de dezembro no Plenário da Câmara Municipal de Novo Progresso (PA) uma reunião técnica, com pautas de interesses inerentes aos municípios da fronteira entre os dois Estados.

Além de vereadores de Novo Progresso, o vereador David Marque (Podemos) de Guarantã do Norte, participou da reunião, que foi presidida pela vereadora Adriana Manfroi, de Novo Progresso.

O Parlamentar de Guarantã do Norte disse que pautas importantes foram debatidas durante o encontro, buscando soluções para as demandas que os municípios situados na região fronteiriça, enfrentam.

David destacou em sua fala sobre a necessidade da criação de uma Comissão composta de no mínimo três vereadores. E no máximo 7, para acompanhar o processo de implantação da estrutura de cobrança de pedágio pela Via Brasil, concessionária do trecho da BR-163, que corta os municípios de Guaranta do Norte e cidades já no território paraense.

David relembra que nas audiências públicas realizadas para debater a concessão da rodovia, a Câmara de Guarantã do Norte fez esta solicitação através de requerimento. “O requerimento ficou registrado na reunião, porque a privatização da rodovia para a cobrança de pedágio, é um tema que está sendo acompanhado com interesse pela população. E os vereadores tem que estar a frente para defender os interesses dos moradores”, observa David.

Nesta mesma linha, o vereador Gesse Souza apontou que a Frente Parlamentar deve encaminhar uma cobrança para a implantação de uma rotatória na cidade de Trairão (PA), em função do fluxo de veículo que aumenta a cada dia na BR -163 e para corrigir erros no asfalto feito anteriormente na rodovia.

A regularização fundiária [problema crônico na região] foi defendida pelo vereador Juliano, sobretudo para definir áreas de preservação ambiental (APA) e o problema de garimpos ilegais.

Para o vereador João Natanael, as questões hídricas, com um olhar sobre o desenvolvimento energética, devem fazer parte das pautas da comissão interestadual, porque há vários municípios da região que estão próximo de portos internacionais de embarque de produtos, principalmente de grãos.

Conforme o vereador David, outra ideia levantada na reunião é busca de parceria com países como a Noruega, Alemanha e Suécia, para construir um plano estratégico econômico, para ações que favoreçam produtores da Amazônia, com fontes de recursos que possam ser disponibilizadas direto para esta categoria, no sentido de melhorar o índice de desenvolvimento humano na região.

“Foi uma reunião muito proveitosa com assuntos importantes, de interesses interestaduais, para Mato Grosso e o Pará. Gostei muito de ter representado Guarantã e vamos trabalhar para que estas ideias não fiquem apenas na pauta. E se transformem em ações efetivas”, pontua David.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/12/2022/07:05:53 com informações do Jornalmtnorte.

