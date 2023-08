Governo do Pará divulga resultados com cinco garimpos fechados e mais de 500 maquinários, apreendidos em 6 meses de operação contra crimes ambientais no Pará

Operação Cururpira teve balanço divulgado pelo governo estadual e segue com três bases fixas implantadas nos municípios de São Félix do Xingu, Novo Progresso e Uruará.

Cinco garimpos são fechados e mais de 500 maquinários, apreendidos em 6 meses de operação contra crimes ambientais no Pará

Em seis meses, cinco garimpos foram fechados e mais de 500 maquinários apreendidos no Pará. Os dados são “Operação Curupira”, divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Governo do Estado.

A operação foi iniciada há seis meses como forma de coibir ilegalidades ambientais na região amazônica e segue com três bases fixas implantadas nos municípios de São Félix do Xingu, Novo Progresso e Uruará.

Desde o início, em 15 de fevereiro de 2023, em São Félix do Xingu, já foram realizadas 330 fiscalizações integradas em mais de 170 dias de atuação.

Balanço

Secretário de Segurança Pública fala sobre resultados do combate a crimes ambientais

A operação resultou na apreensão de 414.669 metros cúbicos de madeira; 82 armas de fogo e 428 munições. Foram fiscalizados 40 garimpos, dos quais 5 acabaram fechados, além de 144.681 hectares de terra.

Foi realizada a apreensão de 547 conjuntos de maquinários; 147 conjuntos de tratores/carregadeiras/escavadeiras e 6 caminhões. Os agentes ainda inutilizaram 193 maquinários e apreenderam um total de 74.213 litros de combustível.

Em seis meses, 41 prisões em flagrante foram feitas, 16 fianças arbitradas, 18 inquéritos policiais instaurados e emitidas 42 intimações, além de lavrados 48 termos de embargo, 39 termos de apreensão, 77 termos de depósito, 166 autos de infração e 10 de validação ambiental.

Um trator também foi apreendido durante ação da Operação Curupira — Foto: Ascom/Segup

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a avaliação da “Operação Curupira”, demonstra um sucesso na operação.

“Conseguimos realizar prisões, apreensões, inutilizar maquinários, entre outras medidas.”, afirmou Machado.

Redução do desmatamento

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’ de Almeida, alguns resultados apontam que a estratégia de criação de três bases foi sucedida.

“Nos municípios em torno das bases de atuação, houve uma redução ou a participação dos municípios na redução do desmatamento em geral, pois na área dessas cidades, a redução chegou a 40%”, afirmou.

O secretário acrescentou ainda que outro ponto “positivo é a redução de 53% no desmatamento no mês de julho, comparado com o mesmo período do ano passado”, afirmou.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2023/05:25:27

