Lula debate sobre legalização de jogos de azar em evento em São Paulo

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em setembro, antes do primeiro turno das eleições. Durante a reunião, Antônio Setin, representante da Abrainc, defendeu a legalização dos jogos de azar para fomentar o turismo em São Paulo.

Ao comentar sobre a importância da legalização dos jogos de azar no Brasil, Antônio destacou que existe um potencial enorme para de capital e investimentos, além da geração de empregos. Lula, por sua vez, evitou emitir opinião se é favorável ou contra a aprovação do Projeto de Lei 442/1991 – PL que visa a legalização dos jogos de azar.

O evento foi realizado no Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo, e contou não só com a Abrainc, como também com representantes de outros setores do turismo. Durante a reunião, Lula ouviu também questionamentos relacionados a como pretende fomentar o turismo no Brasil, caso seja eleito.

Candidato fala em abertura de portas

Durante a reunião, diversas foram as pautas levantadas pelos participantes. O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, destacou a necessidade de que o novo presidente foque na melhora nas condições do setor.

Luiz Inácio Lula da Silva, em resposta, comentou sobre a necessidade de o estado brasileiro criar condições para que novos empregos sejam gerados. Ao longo de seu comentário, Lula afirmou: “Precisamos criar condições. O papel do Estado é o de abrir portas, facilitar, e não criar problemas”.

Esse comentário de Lula gerou boas expectativas por parte dos empresários que acreditam na legalização dos jogos de azar. Apesar de Partido Liberal ter conquistado um terço do Senado Federal ao longo do primeiro turno eleitoral, a fala de Luiz Inácio Lula da Silva aponta para uma facilitação, por parte do Estado, para atividades que gerem empregos.

Legalização pode reduzir pressão na taxa de desemprego

A fala de Luiz Inácio Lula da Silva é vista como positiva para a aprovação do Projeto de Lei 442/1991. Enquanto sites como https://www.onlinecassino.com.br/ oferecem tudo que o brasileiro precisa saber para se preparar para quando o PL for legalizado, a expectativa é de que as autoridades vejam a oportunidade que a legalização dessa atividade traz para o Brasil.

Estima-se que aproximadamente 450 mil pessoas trabalhem ilegalmente no Jogo do Bicho atualmente. Essa estimativa ajuda a projetar o número de novas vagas formais que seriam criadas – bem como regulamentadas nas leis de trabalho nacionais – para os cidadãos brasileiros, caso essa atividade seja legalizada.

Além das 450 mil novas vagas, estima-se que ainda mais oportunidades sejam disponibilizadas, já que, além do Jogo do Bicho, um cassino também conta com outros jogos para os seus visitantes.

Há também aproximadamente 200 mil empregos indiretos que podem ser criados com a legalização dos jogos de azar, o que reforça a crença de que, se eleito, Lula levará isso em consideração, possivelmente atuando a favor da legalização e regulamentação dessa atividade.

Por:Lucas Martinato

