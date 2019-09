Funcionário morre eletrocutado dentro de mineradora no PA

Funcionário morre eletrocutado dentro de mineradora no Pará. — Foto: Arquivo pessoal

A vítima sofreu uma descarga elétrica ao tentar isolar um fio de eletricidade que se soltou.

Um funcionário morreu eletrocutado nesta segunda-feira (16), na propriedade da mineradora Imerys Rio Capim no distrito de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará, segundo a Polícia Civil. A vítima foi identificada como Romildo Santos dos Santos.

De acordo com a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, da Polícia Civil, um fio de eletricidade se soltou e a vítima, que trabalhava no setor de manutenção, tentou isolá-lo, mas recebeu uma descarga elétrica. Romildo morreu no local.

O acidente ocorreu no final da tarde, após uma forte chuva. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Em nota, a Imerys lamentou o acidente e informou que está investigando as causas da morte e que presta suporte aos familiares da vítima.

Vítima morreu na hora, após levar descarga elétrica. — Foto: Reprodução

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...