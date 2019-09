Cerca de 496 mil famílias do Pará têm direito a desconto na conta de luz

Programa Tarifa Social concede descontos de até 65% na conta de luz da população de baixa renda. Celpa — Foto: Divulgação / Celpa

O desconto de até 65% é oferecido para cidadãos inscritos no CadÚnico.

Cerca de 496 mil famílias têm direito a desconto na conta da luz no estado do Pará. O levantamento foi feito pela distribuidora Celpa, a partir de dados da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.

De acordo com a pesquisa, cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem fazer parte da Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia de luz.

Para solicitar a inclusão do programa de Tarifa Social, é necessário ir até um posto de atendimento da concessionária com o Número de Identificação Social (NIS) e documentos de identificação com foto. A Tarifa Social é aplicada em apenas uma conta contrato do usuário e para receber o desconto, o cadastro do beneficiário do CadÚnico deve estar localizado no estado do Pará.

