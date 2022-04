Operação policial contra furto de energia prende quatro pessoas em cidades do Pará

Operação conjunta entre polícia e Equatorial Pará flagrou furto de energia no Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Transformadores clandestinos e que colocavam vizinhança em risco foram encontrados. Fiscais também encontraram medidores que contabilizavam menos energia que a consumida.

Uma operação policial de combate a furto de energia em cidades do Pará prendeu quatro suspeitos. As prisões foram confirmadas nesta terça-feira (26) pela concessionária após fiscalizações nos últimos dias em Parauapebas, Eldorado dos Carajás e Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará).

Na operação, foram flagrados cinco transformadores ligados de forma clandestina e que ofereciam riscos à população, conforme a polícia. Também havia quedas de energia nas áreas das ligações clandestinas e a suspeita é que o fornecimento era afetado por causa dos transformadores irregulares.

Ainda segundo a polícia e a concessionária Equatorial Pará, os fiscais também encontraram medidores de energia adulterados, que contabilizavam uma quantidade de energia menor que a consumida.

As quatro pessoas identificadas como responsáveis pelas irregularidades foram levadas pela polícia para a delegacia e autuados por furto de energia.

Não foi detalhado se algum deles pagou fiança e foi liberado, nem a estimativa de energia furtada e por quanto tempo eles teriam cometido o crime. A operação segue em andamento.

Como denunciar

Ligações clandestinas de energia elétrica, além de serem crime previsto no Código Penal, podem gerar prejuízos e oscilações no nível de tensão. Há ainda risco de acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão, segundo a Equatorial.

Os clientes podem fazer denúncias pelos canais de atendimento, como aplicativo, site e central de atendimento pelo número 0800 091 0196.

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/15:49:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...