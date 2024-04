Funcionário tem cabeça decepada em ataque dentro de hospital de Fortaleza; crime teria sido motivado por ciúmes, diz secretário

Imagem mostra interior de hospital momentos após morte de um homem que teve a cabeça decepada. — Foto: Reprodução

Um outro funcionário foi baleado e levado ao centro cirúrgico. O suspeito fugiu após o crime. Ele tinha ciúmes da companheira com o homem assassinado, o que motivou o crime.

Um funcionário foi morto a tiro e teve a cabeça decapitada dentro das dependências do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23). O corpo da vítima, que trabalhava na copa do hospital, ficou caído no refeitório da unidade. Outra pessoa também ficou ferida. O suspeito do crime está foragido.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, a companheira do suspeito trabalha no hospital e o crime teria sido motivado por ciúmes. “Ele já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios de que poderia praticar algo semelhante a isso”, explicou.

Imagens que circulam em grupos mostram a vítima fardada, caída no refeitório, com a cabeça ao lado. Também é possível ver uma faca próximo ao corpo.

Conforme o secretário, o suspeito do crime é ex-funcionário do hospital e foi demitido há mais de um ano. Ele teria conseguido acesso à unidade de saúde por meio do reconhecimento facial, que ainda estava ativo.

O IJF é uma das principais unidades de saúde de Fortaleza, referência no atendimento às vítimas de traumas de alta complexidade, lesões vasculares graves e queimaduras. O hospital é gerido pela Prefeitura municipal.

Conforme testemunhas que estavam no hospital, foram ouvidos vários disparos e houve correria dentro da unidade. Além do funcionário morto, outra pessoa foi baleada e levada ao centro cirúrgico. Após o crime, o suspeito fugiu.

A Direção do hospital informou que dois prestadores de serviços do setor de alimentação foram vítimas de agressão na área de recebimento de cargas do hospital. Um dos homens foi a óbito no local e o outro foi socorrido pelas equipes da Emergência.

“As famílias das vítimas estão sendo acolhidas e a situação está sendo acompanhada pelos órgãos de segurança, que está recebendo todo o apoio para as investigações.

Reforçamos que todos os atendimentos aos pacientes seguem sendo realizados sem interrupção”, disse a Direção do IJF.

Em nota, o prefeito José Sarto lamentou o caso e criticou a atuação do governo do Ceará na segurança pública.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade. Acionei as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos nossos trabalhadores, a quem dedico toda minha solidariedade. Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança”, afirmou Sarto.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, falou sobre o caso durante entrevista no Palácio da Abolição.

“Investigar o caso, porque efetivamente nós não temos completamente as informações. Há informação de que foi um funcionário morto e pode ter sido morto por um outro funcionário e aconteceu dentro do refeitório, a informação que me chega até agora, no refeitório do hospital. Nós não fazemos segurança pública dentro dos equipamentos, fazemos fora do equipamento. Obviamente que no hospital tem a equipe de vigilância, tem Guarda Municipal. O que se imagina é que nesses ambientes a Guarda Municipal e a força de vigilância contratada pela prefeitura resguarde a segurança pública dentro do seu hospital. Não foi o que infelizmente aconteceu, uma pessoa perdeu a vida, mas a nossa tarefa agora é investigar, identificar a pessoa que provocou e prendê-la. “, disse o governador Elmano de Freitas.

Vídeos de câmera de segurança mostram fuga do suspeito de decepar funcionário do IJF, em Fortaleza

Veja vídeo:

Imagens de câmera de segurança registraram o momento da fuga do suspeito de matar e decepar um funcionário do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23). Ele entrou com uma mochila preta na unidade de saúde, mas saiu sem ela.

Uma funcionária do IJF, que preferiu não ser identificada, detalhou, que o suspeito entrou com a arma escondida dentro da mochila. Após o crime, saiu pela catraca e disse ao porteiro que haviam matado uma pessoa. “O pessoal entrou atrás do ‘cara que matou’, só que era o homem que tinha acabado de sair”, disse a fonte.

Segundo o secretário da Segurança do Estado, Samuel Elânio, o suspeito, que é ex-funcionário da unidade, passou pelo reconhecimento facial do hospital na entrada.

O acompanhante de um paciente afirmou que outros funcionários do mesmo setor ficaram feridos no tiroteio, sendo encaminhados para atendimento médico no próprio hospital.

SUSPEITO FOI IDENTIFICADO, AFIRMA SSPDS

Em nota, a SSPDS informou que as Forças de Segurança estão em diligências para capturar o suspeito, que já foi identificado.

Fonte: Diário do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/15:43:28

