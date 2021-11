PRF apreende mais de 1,6 quilo de ouro transportado ilegalmente em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a localização do minério, o motorista, de 31 anos, afirmou ter adquirido o material em Pontes e Lacerda para comercializar com diversos compradores em Cuiabá.

Durante a abordagem, o condutor informou que morava em Pontes e Lacerda e que possuiu arrendamento e estava seguindo até Cuiabá. Porém, a estranhou o nervosismo do condutor e resolveram fazer a uma busca e encontrado no console central do câmbio, 8 barras de ouro.

Os policiais rodoviários federais apreenderam mais de 1,6 quilos de ouro durante finalização na BR-070, no km 641, em Cáceres (220 quilômetros de Cuiabá), no último final de semana. O minério estava sendo transportando numa GM S10 preta.(Foto:Divulgação)

You May Also Like