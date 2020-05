Funcionários de mineradora testa positivo para Covid-19, internados em Novo Progresso

A Serabi esta instalada na PA Transgarimpeira na comunidade de Jardim do Ouro no município de Itaituba, [cidade que registra mais de 80 casos de Covid-19], distante 120km da cidade de Novo Progresso principal centro de atendimento médico hospital na região.

As duas bases de Mineração foi afetada pela Covid-19,um caso trabalhava na comunidade São Chico e outro na Mina do Palito (Jardim Ouro).

