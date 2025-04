Funeral do papa Francisco será no sábado às 5h

Vaticano primeira foto papa — Foto: Associated Press

Data foi decidida pelo Vaticano durante reunião de cardeais nesta terça (22). Igreja Católica fará uma série de cerimônias para se despedir de Francisco. Corpo do pontífice será levado para a Basília de São Pedro na quarta-feira (23) para homenagens do público.

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será às 5h de sábado (26), 10h no horário local de Roma. A data e outros detalhes foram decididos durante reunião de cardeais nesta terça-feira (22).

Segundo o Vaticano, às 5h de sábado (no horário de Brasília) será celebrada a Santa Missa Exequial do papa Francisco na Basílica de São Pedro e será presidida cardeal Giovanni Battista. Após a missa fúnebre, o corpo do pontífice seguirá em procissão até a Basílica de Santa de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado.

A Missa Exequial é uma celebração litúrgica católica realizada por conta do falecimento de uma pessoa e no momento do funeral. O rito está previsto no livro “Ordem das Exéquias do Sumo Pontífice”, que determina as cerimônias fúnebres do pontífice.

O caixão com o corpo do pontífice será trasladado da Capela de Santa Marta para a Basílica de São Pedro na quarta-feira às 4h no horário de Brasília, 9h no horário local, e ficará exposto para homenagens do público. O traslado terá procissão que passará pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protótomártires Romanos, sairá pelo Arco dos Sinos em direção à Praça de São Pedro e entrará na basílica pela porta central.

O funeral de Francisco será cercado por uma série de cerimônias da Igreja Católica para se despedir do pontífice. Mais cedo, o Vaticano havia informado que a cerimônia deve ocorrer entre sexta-feira (25) e domingo (28).

Francisco morreu aos 88 anos na segunda-feira (21). O Vaticano informou que o papa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível.

Nos próximos dias, a Igreja Católica deve realizar uma série de cerimônias para se despedir de Francisco. Os ritos são divididos em três etapas, que vão desde a preparação do corpo até o enterro.

A primeira etapa foi feita ainda na segunda-feira, quando a Igreja confirmou oficialmente a morte do papa e selou os aposentos papais.

Nas próximas horas, o corpo de Francisco deve ser vestido com batina branca e vestes vermelhas e colocado em um caixão de madeira simples. A urna funerária será levada em procissão até a Basílica de São Pedro, onde ficará exposta por três dias.

O Vaticano anunciou que o corpo do papa será levado à basílica na manhã de quarta-feira (23). A partir desse dia, os fiéis poderão prestar as últimas homenagens.

Após a exposição pública, um pano branco será colocado sobre o rosto de Francisco. Em seguida, será celebrada uma missa fúnebre, com uma homilia sobre a vida e a espiritualidade do papa.

Depois da missa, o corpo será levado em procissão por Roma até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado.

Papa simplificou funeral

Francisco aprovou uma reforma que simplificou os rituais funerários de pontífices cinco meses antes de morrer. Uma das alterações permite que o sepultamento dos papas ocorra fora do Vaticano, atendendo ao desejo de Francisco de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore.

A reforma também eliminou a exigência de três caixões tradicionais — de cipreste, chumbo e carvalho. Agora, a urna terá apenas uma estrutura de madeira revestida por zinco.

A simplificação, segundo o mestre de cerimônias litúrgicas do Vaticano, monsenhor Diego Ravelli, visa “enfatizar ainda mais que o funeral do Romano Pontífice é o de um pastor e discípulo de Cristo, e não de um homem poderoso deste mundo”.

Além disso, também foi eliminada a exigência de que o papa seja colocado em um caixão elevado na Basílica de São Pedro para exibição pública.

