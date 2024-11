VÍDEO: Avião cai em cima de casa perto de aeroporto na Lituânia; 1 pessoa morreu

Avião cai em cima de casa perto de aeroporto na Lituânia — Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Doze pessoas foram resgatadas em segurança de residência atingida pela aeronave, na madrugada desta segunda-feira (25), segundo autoridades locais.

Um avião cargueiro caiu em cima de uma casa que fica próxima ao aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, na madrugada desta segunda-feira (25), de acordo com a agência de notícias Reuters.

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas — os quatro eram ocupantes da aeronave —, segundo balanço mais recente divulgado por porta-vozes do aeroporto e da polícia local.

Os moradores da residência sobreviveram, informou a agência. Doze pessoas foram resgatadas com segurança da casa.

O avião da DHL, operado pela companhia Swift, tinha partido de Leipzig, na Alemanha.

Bombeiros foram vistos controlando um incêndio em um prédio localizado a 1,3 km ao norte da pista do aeroporto. Uma grande presença policial e de ambulâncias foi observada nas proximidades, e várias ruas principais ao redor foram isoladas, conforme a Reuters.

Um porta-voz do Centro Nacional de Gestão de Crises também afirmou que não há indícios de que uma explosão tenha precedido a queda do avião. “No momento, não temos dados que indiquem que houve uma explosão”, disse.

Segundo o porta-voz do aeroporto, o avião era um Boeing 737-400. Serviços de resgate disseram que o avião atingiu o solo e deslizou por pelo menos 100 metros antes de colidir com a residência.

Avião cai em cima de casa perto de aeroporto na Lituânia; 1 pessoa morreu. Leia mais: https://t.co/ZYQql5jReE pic.twitter.com/Tg1rAZs4TQ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 25, 2024

A causa do acidente está sendo investigada.

