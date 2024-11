Gaby Amarantos comemora após perder 25kg

Gaby Amarantos falou sobre se sentir muito feliz com após o processo de emagrecimento. | (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Gaby Amarantos comemorou nas redes sociais o processo de emagrecimento que a fez perder 25kg. Confira!

A cantora e atriz Gaby Amarantos,46, é ícone da cultura paraense, tendo conquistado o Grammy latino em 2023, levando o troféu pelo melhor álbum de Música Raízes em Língua Portuguesa.

Na manhã de ontem (02) a artista postou uma série de fotos em seu Instagram com um biquini bem ousado e brasileiro, nas cores verde e amarelo. Nas imagens, a cantora faz diversas poses sensuais de frente para o rio e comemora após ter perdido 25kg.

Na legenda da publicação, Gaby falou sobre o processo de emagrecimento. “Eu tô muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo.”, disse.

Defensora das mulheres, a artista falou sobre conquistar a liberdade de amar o próprio corpo e se sentir bem consigo mesma.

“Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que adoro. Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade para falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento.”, escreveu.

A cantora reforçou que vai mostrar mais sobre esse novo processo e sobre sua nova rotina.

“Se preparem que eu vou mostrar para vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!”, acrescentou.

Fonte: Letícia Corrêa – UOL Splash e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/15:02:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...