Ganhador da Mega Sena não morreu e vive de boa no sul do PA

(Foto:Reprodução) – A notícia de que um dos ganhadores da Mega da Virada em Redenção no sul do Pará teria sido assassinado é fake news. Sortudo está vivo, bem e foi visto recentemente comprando um carro em concessionária local.

Circula nas redes sociais boatos de que o sortudo ganhador da Mega Sena da virada, que reside na cidade de Redenção, no sul do Pará, teria sido assassinado, supostamente por bandidos gananciosos que estariam de olho na fortuna do milionário.

A suposta morte teria ocorrido depois que o milionário, comprou um veículo 0 Km em uma concessionária na cidade de Redenção.

Um vídeo foi gravado por um amigo do sortudo no momento em que ele observa veículos no interior da concessionária. Os boatos passaram a ser mais intensificados depois que um corpo foi encontrado às margens da rodovia BR-158, no sentido a cidade de Santana do Araguaia, na última segunda-feira (8).

A reportagem buscou informações junto ao comando Polícia Militar de Redenção, para saber sobre as postagens que circulam nos grupos de Whatsapp. O comando do 7º BPM de Redenção, informou que as postagens nas redes sociais, são informações Fake News e que ganhador da bolada milionária está vivo.

Atípico

Geralmente as pessoas que se tornam milionárias através da mega-sena, não revelam que ganharam o prêmio milionário, por orientações dadas pela própria Caixa Econômica Federal, organizadora do concurso e pagadora do prêmio.

Na maioria das vezes o ganhador muda de cidade e mantém o anonimato. O caseiro ganhador do prêmio de R$ 175 milhões que mora na cidade de Redenção, tornou-se um caso raro, ele teve a foto vazada na internet por amigos que o acompanham dia e noite, já foi visto em “boteco” tomando umas e todas, em concessionária olhando carros novos e até na garupa de uma motocicleta.

O milionário, que por muitos anos trabalhou em garimpos da região do sul do Pará, tornou-se o assunto mais comentado das redes sociais desde o último dia do ano de 2023.

Em relação ao corpo encontrado as margens da BR-158, a polícia está investigando o caso que segue a linha de crime de latrocínio, pois o veículo da vítima não estava no local onde o corpo foi encontrado.

O corpo encontrado não é do ganhador da mega Sena.

Fonte:DOL Carajás com informações de Dinho Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...