Por que o Brasil está interessado em uma moeda digital nacional?

(Imagem :Unsplash) – O Brasil está pensando em desenvolver uma moeda digital nacional. Será que compensa? Como irá funcionar? Entenda tudo sobre o assunto aqui neste artigo!

A moeda digital nacional Drex está bem perto de ser lançada. No entanto, muitos ainda se perguntam sobre a necessidade de ter uma moeda digital própria, sendo que há outras bem mais populares, como Bitcoin, Ethereum, Cardano ADA, Sol, etc. A grande mudança está na regulamentação.

O futuro token digital Drex será oferecido e regulamentado pelo Banco Central (BACEN). Toda pessoa ou empresa poderá utilizar a moeda em formato digital, sendo capaz de realizar negócios globalmente sem nenhum tipo de restrição. Na prática, é como utilizar o real físico em um ambiente online.

Essa medida faz sentido e surge num contexto em que a tecnologia já se provou como uma ferramenta capaz de superar qualquer barreira. Com negociações globais feitas via IQ Option e mais, os sistemas à prova de falhas como o blockchain devem avançar e ficar cada vez mais comuns nos próximos anos.

Para explicar os interesses do BACEN por trás da moeda digital nacional Drex, preparamos esta reportagem. Caso queira entender todos os motivos que deram ideia a esta iniciativa, fique conosco!

O que é e como funciona a criptomoeda do Brasil Drex?

A criptomoeda do Brasil Drex é um token que será emitido em um blockchain regulamentado pelo BACEN. Essa moeda funcionará de modo bem parecido com as novas cryptos, tendo smart contracts e funções que facilitam a transação.

Em relação ao seu valor, a Drex terá uma cotação pareada ao real. Sendo assim 10 Drex será o equivalente a 10 reais, 50 Drex valerá 50 reais e assim por diante. No geral, a grande diferença estará na possibilidade de usar em outras exchanges a fim de facilitar operações em criptomoedas.

Vale mencionar também que há um interesse na criação da moeda digital porque facilitará o controle e fiscalização. Como os tokens são moedas digitais descentralizadas, não há como regulamentar, mais precisamente taxar, esses valores.

Com o início da moeda digital brasileira Drex, a facilidade em transacionar e transformar em reais, por exemplo, terá um custo extra, podendo receber taxações no imposto de renda.

Qual é a diferença da Drex para outras criptomoedas?

Em uma comparação direta com as criptomoedas já existentes, a grande diferença está na regulamentação. Enquanto as blockchains de criptomoedas não respondem por nenhuma autarquia nacional, a Drex estará vinculada ao BACEN, que regulamenta as transações financeiras do Brasil.

Atualmente, as criptomoedas não têm nenhuma autarquia. Sendo descentralizadas, as operações financeiras são mantidas e operam a partir do trabalho em conjunto de mineradores. Embora seja positivo a longo prazo, esse sistema torna mais difícil utilizar em larga escala, em especial no dia a dia.

Por outro lado, a Drex será mantida pelo BACEN e fará parte do programa open finance. Desta forma, o ambiente aberto e compartilhado facilitará o uso da nova criptomoeda em qualquer tipo de transação. Seja na compra de produtos online ou mesmo nas transações entre empresas nacionais e globais.

Quando a moeda digital nacional estará disponível?

A moeda digital nacional Drex deverá ser lançada ainda em 2024. Assim como as últimas inovações do BACEN, como Pix, open banking e open finance, espera-se que o lançamento da crypto aconteça gradualmente ao longo do ano.

