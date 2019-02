Garçonete que dançou sobre ambulância durante Copa é indiciada

Larissa Bell se exibe em cima de ambulância em Londres Foto: Reprodução- A garçonete Larissa Bell, de 21 anos, vista dançando em cima de uma ambulância presa no meio de multidão que celebrava em Londres (Inglaterra) a vitória da Inglaterra sobre a Suécia, pela Copa da Rússia, em 7 de julho, foi indiciada por vandalismo.

Larissa, moradora de East Kilbride, estava passando o fim de semana em Londres com amigas quando foi fotografada danificando a ambulância, que pertence ao Sistema de Saúde Público. Outras três pessoas foram indiciadas pelo mesmo crime, mas Larissa acabou se tornando a “imagem” do episódio. Sua foto foi publicada em jornais de vários países.

De acordo com o “Metro”, a primeira audiência do caso ocorrerá no fim deste mês.



