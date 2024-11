Trabalhador que estava desaparecido é encontrado dentro de cobra gigante

O cadáver foi retirado e encaminhado para uma funerária para ser cremado (Foto: Reprodução/Polícia de Batang Gansal)

A suspeita é que o homem de 30 anos tenha sido imobilizado e engolido inteiro por uma píton; vítima deixou esposa e três filhos.

Um trabalhador de 30 anos, que estava desaparecido, foi encontrado dentro de uma cobra gigante de 7 metros, em North Luwu, na Indonésia. O caso aconteceu enquanto o homem identificado como Peco estava em horário de trabalho em uma colheita de seiva.

Pai de três filhos, Peco não voltou para casa depois de um dia de trabalho. Preocupado com o sumiço, o cunhado da vítima foi quem saiu para procurá lo e acionou as autoridades do sumiço do rapaz.

No dia seguinte, durante uma busca, o parente de Peco encontrou uma cobra-píton com o corpo dilatado, o que indicava que havia ingerido algo grande. Com a ajuda de vizinhos, o animal foi abatido e cortado.

O mistério terminou quando o corpo de Peco foi encontrado dentro do animal. A principal suspeita, conforme as autoridades da Indonésia, é que o trabalhador foi atacado, imobilizado, sufocado e engolido inteiro.

O cadáver foi retirado e encaminhado para uma funerária para ser cremado. Peco deixa uma esposa e três filhos.

Fonte: RICMAIS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/15:30:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...