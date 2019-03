Garimpeira Maria de Fatima morre após AVC

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo da Garimpeira Maria de Fatima foi velado na noite deste sábado em sua residência no bairro Cristo Rei e foi trasladado na manhã deste domingo de aeronave para a cidade de Imperatriz no Maranhão onde reside seus familiares. Fatima deixou duas filhas e esposo.

Maria de Fatima natural de Imperatriz no Maranhão, era garimpeira muito conhecida na região, a muitos anos labutava no garimpo de onde tirava sustendo da família, por ultimo estava trabalhando no Garimpo de São Raimundo, e tinha residência na cidade de Novo Progresso.

You May Also Like