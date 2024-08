Carro colide na traseira de camionete estacionada em Novo Progresso;VÍDEO

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Por volta das 09h05 min desta segunda -feira, 19 de agosto de 2024, houve uma colisão traseira envolvendo dois automóveis: um VWTIGUAN placa EWN 7J97 de cor preta e uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca que, segundo informações de populares, estava estacionada sem ocupantes no momento do acidente.

O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 19 de agosto de 2024 as 09h05, na Av. Brasil, bairro Rui Pires de Lima.

A motorista do carro preto colidiu com S10 branca que estava estacionada em frente ao local de festas, Skina Brasil, por pouco uma mulher que passava ao lado da S10 no momento da batida, não foi atingida.

A mulher que dirigia o carro preto, teve ferimentos na cabeça, foi socorrida por populares, e encaminhada ao hospital municipal.

Não temos informações do estado de saúde da mesma.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/06:35:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...