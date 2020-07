Garimpeiro é internado no Hospital de Novo Progresso após ser atacado por jacaré

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima estava minerando quando foi atacado. O jacaré abocanhou o garimpeiro no pé direito. Gravemente ferido, o garimpeiro foi socorrido no local e encaminhado para unidade de saúde na cidade de Novo Progresso, onde foi atendido no Hospital Municipal.

O Garimpeiro Edival de jesus de 46 anos , ficou ferido ao ser atacado por um jacaré , da espécie Jacaré-Açu, na tarde desta quarta-feira (15), na comunidade do Garimpo Água Branca, zona rural do município de Itaituba.

