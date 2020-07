Cerca de 5 toneladas de drogas são apreendidas no PA no primeiro semestre

(Foto:PM/Ascom) – Balanço foi divulgado nesta quarta-feira (15).

Quase 5 toneladas de drogas foram apreendidas no primeiro semestre de 2020 pela Polícia Militar em todo o Pará. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (15).

“Nesse primeiro semestre, nós conseguimos apreender mais droga que a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foram cerca de 4,7 toneladas de drogas, o que demonstra que o nosso trabalho está no caminho certo”, afirma o chefe do departamento geral de operações da PM, coronel Pedro Celso.

“A droga é o fator propulsor do desequilíbrio social. À medida que a gente tira a droga do convívio familiar, da escola, ou seja do consumo indireto, evitamos proporcionalmente que sejam cometidos outros crimes, como furtos, latrocínio, homicídios”, diz o coronel.

No 1º semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, registrou-se a diminuição de 24% nos casos de homicídios, com 356 crimes a menos.

Em relação ao combate do tráfico de drogas nos anos anteriores, foram registrados 95,4kg de drogas apreendidas no primeiro semestre de 2018. Em 2019, com relação ao mesmo período, foram computados 435kg. No primeiro semestre de 2020, foram 4,7 toneladas. Um acréscimo de 979% de apreensão realizada pela PM do Pará.

Por G1 PA — Belém

