Garimpeiros são presos com 357 quilos de skunk

Além da droga, os policiais apreenderam materiais como celulares e balanças de precisão. Investigação começou após queda de aeronave.

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois garimpeiros, de 31 e 34 anos, com 357 quilos de skunk, a droga conhecida como supermaconha. Os suspeitos e os materiais encontrados nessa terça-feira (19), na vila Samaúma, em Mucajaí, Sul de Roraima, foram levados para a Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), em Boa Vista.

Os agentes solicitaram reforço da equipe do Grupo de Resposta Tática (GRT) para transportar a carga para a capital do Estado. Além da droga, os policiais apreenderam materiais como celulares e balanças de precisão. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A corporação detalhou que as prisões e apreensões foram realizadas durante a Operação Paz, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As diligências começaram no dia 13 de novembro, após uma comunicação da queda de aeronave de pequeno porte em uma fazenda próxima à vila União, em Cantá, Norte do Estado.

Os policiais suspeitaram que a aeronave, de prefixo PT-LJW, havia sido adaptada para o transporte de drogas, mas não encontraram indícios de ilícitos. Após registrarem um boletim de ocorrência, eles passaram a investigar a propriedade do monomotor, um Cessna Aircraft 182R fabricado em 1985 com capacidade para apenas um tripulante.

Conforme apuração da Folha, o veículo pertence a uma transportadora sediada em Humaitá (AM), a 700 quilômetros de Manaus, cuja principal atividade é o transporte rodoviário de carga. A aeronave, por sua vez, foi comprada em fevereiro de 2022 e está com certificado de aeronavegabilidade vencido de maio de 2021.

A polícia identificou um homem ligado à aeronave. Ele, que não teve o nome divulgado, era anteriormente ligado à mineração, mas migrou para o tráfico de drogas após o governo federal endurecer as medidas contra o garimpo ilegal. A DRE obteve informações de que o investigado estaria armazenando grande quantidade de drogas em uma residência na vila Sumaúma.

Ao longo desta semana, policiais civis intensificaram as investigações e abordaram uma caminhonete Triton branca, de placa NOW9861, quando eles chegavam a uma residência à sede da localidade. Na carroceria da Triton, havia 295 tabletes de skunk. Nas buscas na casa, a polícia encontrou materiais como 11 recipientes – também conhecidos como “carotes” – que aparentavam armazenar óleo diesel, além de três balanças industriais.

Fonte: Folha BV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/12/2023/15:26:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...