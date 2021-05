Garota de 13 anos esfaqueia e mata namorado da mãe em MT

A garota afirmou à polícia que o homem fazia ameaças contra a mãe dela – (Foto:Divulgação / Polícia Civil)

Uma adolescente de 13 anos matou o namorado da mãe com uma facada no pescoço no último domingo (9), em Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O homem de 59 anos chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A garota foi apreendida.

A garota afirmou à polícia que o homem fazia ameaças contra a mãe dela. Também disse que estava sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas.

No entanto, de acordo com a mãe, a adolescente tinha um comportamento agressivo e é usuária de drogas. Ela também negou que o homem ameaçava a garota.

Uma segunda, de 19 anos, foi presa, suspeita de participar do crime. Ela teria incentivado a adolescente a cometer o crime e teria dito “enfia a faca nele”. Ela nega envolvimento no caso.

Um outro adolescente, de 17 anos, foi autuado pelo crime de autoacusação falsa. Ele que disse à polícia que era o autor do crime, na tentativa de livrar a menina.

Outras pessoas que teriam ocultado a faca usada no homicídio, além de alterar a cena do crime, também estão sob investigação.

Com informações do Correio Braziliense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...